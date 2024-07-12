استهدفت تجهيزات عسكرية.. حزب الله يوجه ضربة قوية ضد إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذ عمليتين منذ صباح اليوم تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله أعلن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء أعمال التحصين في موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، لافتًا إلى أن حزب الله رصد تغيرًا في طبيعة هذا الموقع العسكري، حيث قام باستهدافه بشكل مباشر.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن هناك رصد دقيق من قبل حزب الله لجيش الاحتلال، حيث أن كافة المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية تحت مراقبة دقيقة من قبل حزب الله.

وتابع: حزب الله رصد قيام جيش الاحتلال باستحداث موقع داخل مستعمرة المطلة، وقام بتجهيزه بالأجهزة التجسسية وأجهزة المراقبة، ما أدى إلى تدميره هو الآخر، ويبدو أن هناك عمليات رصد كثيفة خاصة في المواقع العسكرية الإسرائيلية.