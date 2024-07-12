جامعة طنطا تحصد المركز السابع محليًا والـ862 عالميًّا في الاستشهادات بتصنيف "Webometrics"

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة بشكل ملحوظ في عدد الاستشهادات البحثية طبقا لتصنيف Webometrics لشهر يوليو 2024، حيث تمكنت الجامعة من الظهور ضمن أعلى 10 جامعات من حيث ترتيب معامل الاستشهاد بين ما يقارب 50 جامعة مصرية وفقًا لمنصة Google Scholar.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن التقدم في التصنيف يعكس جهود الجامعة المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، من خلال توفير بيئة داعمة للباحثين والأكاديميين وتحفيزهم لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عالي، تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي، ودعما للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، و الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أنه وفقًا لآخر إصدار (الإصدار 18.0.0) لتصنيف TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles، حصلت جامعة طنطا على إجمالي استشهادات يبلغ 424255 استشهادا مقارنة ب 398792 استشهادًا عن اصدار شهر يناير 2024 لتحافظ على ترتيبها المحلى بالمركز الـ 7 ضمن 51 جامعة مصرية والمركز 862 عالميا من بين 6000 جامعة عالمية تقريبا مصنفة لديها اكثر من 1000 استشهاد بحثى مما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته في مجال البحث العلمي، ويأتي هذا الترتيب بناءً على مجموع الاستشهادات التي تم جمعها من أعلى 310 ملفات شخصية لكل جامعة تبعا لمنصة Google Scholar.