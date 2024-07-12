موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

يقام غدا السبت، عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وذلك وفقا لما أعلنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين والصحفيين.

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، إلى مباشرة عمله بالقاهرة فورا، وظهر أمس الخميس في برنامجه (كل يوم) المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد إلتزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.

جدير بالذكر أن السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامي محمد شردي، وحرم الكاتب الصحفي الراحل مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.