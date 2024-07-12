الأونروا: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال" بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في منشور عبر "إكس"، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حيث أوضحت أن أكثر من "600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية".

وأشارت إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين، مؤكدة " أن هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".

كما أكدت على الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل باسل محمود، بعد أن داهمت منزل ذويه.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير دبوان، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ثم انسحبت دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أجبرت سلطات الاحتلال، مواطنا فلسطينيا، على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن وليد صادق ادكيدك على هدم منزله ذاتيا الواقع بحي المروحة في البلدة وتبلغ مساحته 100 متر مربع.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، عمالا في قرية أم دار غرب مدينة جنين.

وقال رئيس مجلس قروي أم دار، هلال قبها، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة مطاردة واسعة للعمال بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام فوق أراضي القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، واحتجزت 15 عاملا.

كما أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي، تحديدا منطقة "المطينة"، ومنعت حركة مرور المواطنين والمركبات من خلاله، حيث يعتبر المدخل الرئيس الذي يربط القرية مع بلدتي نحالين وبتير وقرية واد فوكين.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في منطقة "المطينة" على إغلاقها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شقيقين خلال مداهمة بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة بعشرات الآليات والجنود، وتمركزت في منطقة المصرارة واعتقلت الشقيقين المحامي ثائر محمد محمود أبو عياش 35 عاما ومحمود 36 عاما، وفتشت منزليهما وحطمت محتوياتهما، واحتجزت أفراد الأسرة في غرفة منفردة قبل نقل المعتقلين الى معسكر "عصيون" شمال بيت أمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين فلسطينيين من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت إسلام سنيورة بعد مداهمة منزله في حي الأقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم، وبسام شحرور من منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.