جامعة كفر الشيخ تحصد المركز 12 في تصنيف ويبومتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية بإصدار يوليو 2024

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تقدم الجامعة فى التصنيف الأسباني (ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2024)؛ إذ حققت الجامعة زيادة فى عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري بلغت فى هذا الاصدار 250838 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق والذي بلغ 230929 استشهادا بزيادة قدرها 19454 خلال ستة أشهر.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة جاءت فى الترتيب 1140 عالمياً ضمن 6028 مؤسسة بحثية وجامعة دولية تم إدارجهم فى هذا الإصدار الجديد على مستوي العالم كما حافظت الجامعة الترتيب 12 من بين 51 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، موضحا أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعد من أهم التصنيفات الدولية والذي يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجودة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

ومن جانبه، أوضح الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلي أن التصنيف قد اعتمد على حساب الإستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جول سكولار لأعلي 310 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استشهادًا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر إنتاجهم العلمي فى كبرى المجلات الدولية والمنصفة فى قواعد البيانات العالمية.