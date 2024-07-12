بالصور.. عريس أقصري يجمع نصف مليون جنيه نقوطًا في ليلة حنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر، خلال الساعات الماضية، فيديو لعريس بمدينة إسنا محاطا بعدد كبير من العملات الورقية، وزعموا أنه جمع ما يقرب من نصف مليون جنيه "نقوط فرحه"، خلال حفل الحنة.

الأهالي يحيون العريس بنصف مليون جنيه

وفي تفاصيل الواقعة، قال شهود عيان بقرية القرايا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن العريس "أحمد سلامة" ابن القرية جمع مبلغ نصف مليون جنيه نُقطة، خلال حفل حنته الذي أحياه فنان الكف علاء أبو الريش، حيث اعتاد أهالي القرية تجميع النقطة كمساندة للعريس في نفقات الزواج.

وأظهر الفيديو المتداول للعريس، وهو مُغطى بالأموال، رفقة المهنئين أثناء حفل حنته، وهو يرقص على ظهر حصان على أنغام الكف، حيث تم وضع النقود في شكل عقد، وتم تلبيسه للعريس.

عقد النقوط

وقال الفنان علاء أبو الريش، مطرب كف، من أهالي القرية، إن الأهالي اعتادوا على مساعدة كل المقبلين على الزواج من خلال دفع نقطة للعريس في حفل زفافه، تساعده على نفقات الزواج الباهظة في الوقت الحالي، ويكون هناك دفتر لكتابة اسم كل شخص يدفع النقوط، كل على حسب مقدرته، وكان أقصى مبلغ يتم جمعه لا يتعدى الخمسين ألف جنيه.

وتابع مطرب الكف، إلى أن حفل الزفاف شهد توافدًا كبيرًا من المدعوين، وكل منهم ينفق ما يقدر عليه ويدون في الدفتر، لترد له يوم حفل زفافه أو زفاف أحد أبنائه او إخوته، مشيراً إلى أنه من يريد أن ينقط العريس بـ500 جنيه، يقوم بفكها لفئة 50 جنيها أو 20، ويتم عملها على هيئة عقد أو إكليل ويلبسها العريس في رقبته.

لم تكن المرة الأولى

جدير بالذكر، أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث استطاع عريس بنجع الصيادين بقرية النمسا بإسنا جنوب الأقصر، منذ عامين جمع مبلغ نصف مليون جنيه نقطة، خلال حفل زفافه، حيث اعتاد أهالي القرية تجميع النقطة كمساندة للعريس في نفقات الزواج.

ويعد النقوط في الأفراح واحدة من بين العادات والتقاليد المتعارف عليها خاصةً بين أفراد المجتمع المصري، ويتوارثها الأجيال والآباء والأمهات الذين يعلمونها لأبنائهم من باب الواجب، وهي التحية التي يقوم بها البعض للأخرين في المناسبات الخاصة بالأفلاح والأعياد والمناسبات الأخرى كـ النقوط في مناسبة المواليد الجديدة، أو سبوع الأطفال وغيرها .

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