النعماني يعلن افتتاح مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج قريبًا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم الانتهاء في وقت قياسي من كل الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمستشفى طب الفم والأسنان بالمقر الجديد للجامعة، والتي ستعد أحد واجهات الجامعة الهامة في تقديم أعلي مستوي من جودة التعليم وتوفير أفضل الرعاية الصحية للمجتمع السوهاجي وكافة محافظات الصعيد بالمجان.

وقال النعماني، إن مستشفيات جامعة سوهاج شهدت طفره متطورة على كل المستويات، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى، حيث أصبحت الجامعه تمتلك 6 مستشفيات جامعية وهي: مستشفى الجامعة بمقريها القديم والجديد، مستشفى شفا الأطفال، الجراحات التخصصية، الحروق، ومستشفى الأسنان، لتقديم خدمات العلاجية لكافة مرضى الصعيد.

وأكد النعماني أن مستشفى طب الأسنان سيكون صرحًا طبيًّا متميزًا و نموذجاً للريادة الطبية والمسئولية الاجتماعية، حيث سيتم تجهيز جميع العيادات بأحدث التكنولوجيا الفنية لتقديم خدمات مثالية في جميع تخصصات الأسنان, من خلال الجمع بين تعليم طب الأسنان مع البحث العلمي ورعاية المرضي وبهذا يتم الدمج بين النظرية العلمية والتطبيق العلمي في أساليب مبتكرة، مع تطبيق أقصى درجات السلامة ومكافحة العدوي لكل من المرضي والعاملين.

وفي هذا السياق، أجرى النعماني جوله للمستشفى الجديد يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور إسلام عامر عميد كلية طب الاسنان وعدد من مسئولي المشروع، وقال: إن المستشفى سيضم كل تخصصات طب الأسنان، ويتكون من 6 أدوار بدروم وأرضي و4 ادوار متكررة، ويضم 32 عيادة منها 8عيادات مجمعة، 13 عيادة تشخيصية، 11 عيادة للعلاج بأجر، بسعة 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4معامل، بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و15 معملا للتخصصات المختلفة وذلك من خلال نخبه متميزة من أطباء الأسنان.

وأوضح الدكتور إسلام عامر أن الجولة شملت أيضًا مبنى كلية طب الأسنان، والتي ستكون إضافة جديدة متميزة لكليات الجامعة، ومجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، حيث تقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتتكون من بدروم وأرضي و4 أدوار، وتضم 6 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب وطالبة، إلى جانب فصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.