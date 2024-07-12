مصرع وإصابة 64 شخصًا جراء صواعق رعدية في الهند

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 39 آخرون جراء صواعق رعدية ضربت العديد من المقاطعات في ولاية بيهار الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعرب "نتيش كمار" رئيس وزراء ولاية "بيهار" - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/ - عن تعازيه لعائلات الضحايا، وأمر بتقديم تعويضات مادية لهم، كما حث المواطنين على البقاء في منازلهم أثناء هطول الأمطار وهبوب العواصف الرعدية.

من جانبها، دعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إلى توخي الحذر حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية على العديد من المناطق في ولاية "بيهار" خلال اليومين المقبلين.

