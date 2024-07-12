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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 64 شخصًا جراء صواعق رعدية في الهند

الهند
الهند
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لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 39 آخرون جراء صواعق رعدية ضربت العديد من المقاطعات في ولاية بيهار الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وأعرب "نتيش كمار" رئيس وزراء ولاية "بيهار" - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/ - عن تعازيه لعائلات الضحايا، وأمر بتقديم تعويضات مادية لهم، كما حث المواطنين على البقاء في منازلهم أثناء هطول الأمطار وهبوب العواصف الرعدية.

من جانبها، دعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إلى توخي الحذر حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية على العديد من المناطق في ولاية "بيهار" خلال اليومين المقبلين.
 

الهند صواعق رعدية ولاية بيهار