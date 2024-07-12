نقيب الفلاحين: الركود يضرب سوق المواشي بسبب تراجع القوة الشرائية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الركود يضرب سوق المواشي ويتسبب في خسائر للتجار والمربين، لافتا الى ان السبب الاساسي في الركود هو تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه ورغم انخفاض كيلو اللحم القائم البقري من 180 جنيها قبل عيد الأضحى الي 160 جنيها حاليا وانخفاض كيلو اللحم الجاموسي القائم من 160 جنيها قبل عيد الاضحي الي 145 جنيها حاليا، الا ان سعر كيلو اللحم المذبوح عند الجزارين لم ينخفض في المتوسط عن 350 جنيها لضعف القوة الشرائية للمستهلكين وشبه توقف حالة البيع لدي الجزارين.

وأشار ابوصدام، إلى أن عدم إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء يرجع الي انخفاض اسعار اللحوم البيضاء من دواجن وطيور اخري والي حالة التشبع من اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك وارتفاع اسعارها بالنسبة لانواع اللحوم الأخرى.

وأكد أبو صدام، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى ضعف إقبال المربين علي شراء المواشي للتربيه لما قد يتكبدونه من خسائر نتيجة لزيادة تكلفة التربية وانخفاض اسعار المواشي عند البيع وانتشار الامراض التي قد تؤدي لنفوق المواشي مما ساهم في ركود حركة بيع وشراء المواشي خلال الفتره الحالية التي نتوقع ان تنتعش فور دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.