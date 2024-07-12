رئيس جامعة سوهاج في ضيافة محافظ أسيوط لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا لأسيوط، و التنسيق للتعاون المشترك في مجالات عمل جديدة بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة وتلبية المتطلبات التنموية للمرحلة الراهنة.

وقال النعماني إن اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة أسيوط، شهد مناقشة آليات العمل و تبادل المقترحات والأفكار، لدعم جهود التنمية فى كافة المجالات وخاصة الصحة والتعليم ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء مع محافظة أسيوط كشريك أساسي للتنمية بمحافظات الصعيد.

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن سعادته وتقديره بهذه الزيارة، مثمنًا الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به جامعة سوهاج، لدعم محافظات الصعيد وقيمتها العلمية والبحثية لما تضمه من كوارد علمية، باعتبارها بيت الخبرة في المجالين الأكاديمي والبحثي، ودورها الهام لتنمية المجتمع والمشاركة في مشروعات التنموية والخدمية المختلفة.

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