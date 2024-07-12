مقاتلة "سو-34" روسية تدمر مدرعات مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، بأن مقاتلات روسية من طراز /سو 34/ دمرت معدات مموهة وحيّدت قوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة التي تقع تحت سيطرة ومسؤولية وحدات قوات مجموعة /الغرب/ الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء (سبوتنيك) - "قامت أطقم مقاتلات فرط صوتية متعددة الوظائف من طراز /سو 34/ تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتدمير معدات العدو المموهة وتحييد القوى البشرية المرافقة لها بقنابل جوية غير موجهة من طراز /فاب 500/، وذلك بعد معلومات تلقتها القوات الجوية من وحدة استطلاع، والتي تسمح بشن ضربات دقيقة من مسافة آمنة".

وتابعت "أنه بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطاراتها"، مضيفا أنه "تم تنفيذ مهمة ضرب أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم".

وتشكل قاذفات /سو-34/ جزءًا مهمًا من القوة الضاربة للطيران الجوي الروسي في الخطوط الأمامية، وتتيح قدرات الطائرة المقاتلة استخدام أسلحة الدفاع الجوي المتقدمة، وزيادة مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية وتحسين دقة الاستهداف.