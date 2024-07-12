رئيس الاصلاح الزراعي يتفقد الجمعيات والمشروعات الإنتاجية بالبحيرة

تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، المناطق والجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة بمحافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات وتطويرها.

وقال الفولي، إن ذلك يأتي في اطار توجيهات وتكليفات وزير الزراعة بضرورة الوقوف على حالة مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية للإصلاح الزراعي وتطويرها تطوير كامل لتعزيز التعاون بين الجمعية والمزارعين وتحقيق أهدافهم من الحصول على مستحقاتهم من كافة مستلزمات الإنتاج وزيادة قدارتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ذلك يأتي بهدف التيسير على المنتفعين بالإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة، فضلا عن دعم القطاع التعاوني، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية بالهيئة واستهداف إرساء دعائم الاستقرار للهيئة واستغلال التوظيف الصحيح والفعال لموارد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لخدمة القطاع الزراعي القومي.

وشملت زيارة "الفولي" المرور مناطق: ادفينا، كفر الدوار، وجبارس بايتاي البارود؛ إذ تم تفقد جمعيات: سيدي عمر، كينج عثمان، والشيخ احمد، وتم عقد لقاء مع العاملين بهذه الجمعيات، فضلا عن لقاء عدد من المنتفعين.

وأشار إلى أنه تم أيضا المرور على محطة المروة لتسمين البداري بمنطقة كفر الدوار، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية حالا حوالي 10 الاف طائر للتسمين، وجاري مضاعفتها بإضافة عنبر جديد، فضلا عن زيارة محطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس، والبالغ طاقتها الانتاجية حوالي 15 مليون بيضة، مقسمة على ثلاثة عنابر، بالاضافة الى عنبر للتربية، لافتا الى انه تم أيضا زيارة مشروع عجلات العشار بمنطقة الخزان، والذي يضم 300 رأس من العجلات، فضلا عن زيارة المزرعة السمكية بمنطقة جبارس.

كما تفقد رئيس الهيئة أيضا عددًا من الزراعات بالحقول التابعة لمناطق الإصلاح، فضلا عن الوقوف على عمليات توزيع الأسمدة على المنتفعين.

وخلال اجتماعه ومسئولي الجمعيات التعاونية المحلية، وأشار الفولي إلى أهمية تطوير مقار الجمعيات انشائيا وتكنولوجيا، حسب تكليفات وزير الزراعة، كذلك التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى لكافة المشروعات التعاونية بالمديرية، اضافة الى توفير الأسمدة والمبيدات للموسم الزراعي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير اعمال الصرف للأسمدة الازوتية، فضلا عن متابعة زراعات محصول القطن ،وسرعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، فضلا عن زيادة الايرادات وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى، مشددا على مراجعة موقف التعديات وموقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، عمليات توزيع وصرف الأسمدة للمزارعين المنتفعين، صباح اليوم الجمعة، بمنطقة ابو داود العنب بمنطقة أجا في محافظة الدقهلية.

1000059835

1000059833

1000059839

1000059831

1000059837

1000059827

1000059825

1000059821

1000059819