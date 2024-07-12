وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص الموجودة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات توعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات ، تناولت (الجفاف والتصحر وأسبابه – الامراض المعدية في فصل الصيف - المشاكل الأسرية) .

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسى فى البناء ودفع عجلة التنمية، ومحور أساسي للأمن والإستقرار في الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالجديدة بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان (الجفاف والتصحر) تناولت تعريف التصحر وهو فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي وذلك بسبب الجفاف والتجريف وعلاجة يكون بتحسين طرق الرى وتناوب المحاصيل الزراعية و زراعة أشجار سريعة النمو وذلك بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "الأمراض المعدية في فصل الصيف" تناولت أهم الأمراض المعدية في الصيف مثل نزلات البرد والنزلات المعوية والنكاف والكبد الوبائى (ب)، وخرجت الندوة بتوصيات على ضرورة الإهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الطعام وعلى الشخص المصاب ألا يختلط بالآخرين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوة عن " المشاكل الأسرية " تناولت تعريف المشاكل الأسرية بأنها إضطرابات في العلاقة بين أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، أو مشاكل يتعرض لها أحد الأفراد ويكون لها تأثير على باقي أفراد الأسرة، تنتج عن الضغوط الإجتماعية و الإقتصادية أو ضغوط داخلية، بالتعاون مع وحدة السكان بالمركز وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة آمان" بمكتبة مصر العامة بفاقوس.