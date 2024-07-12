بريطانيا تكشف عن أول صندوق بريد أحمر يحمل رمز الملك تشارلز

اكتشفت بريطانيا اليوم الجمعة أول صندوق بريد عمودي أحمر يحمل رمز الملك تشارلز، وذلك استمرارا لتقليد يرجع تاريخه إلى ما يقرب من 175 عاما.

وتم وضع الصندوق الجديد في شارع هاي ستريت في منطقة جريت كامبورن بوسط إنجلترا، وسيكون أول من يبعث رسائل للملك أطفال من مدرسة المنطقة وذلك عن اهتمامهم بالبيئة.

وظهر أول صندوق بريد في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويمكن تتبع عمر الصناديق من خلال الرموز الملكية التي تحملها، إذ يعود تاريخ أقدم صندوق بريد إلى عهد الملكة فيكتوريا.

وتعد الصناديق العمودية الحمراء واحدة من أهم العلامات التي تميز بريطانيا، وتظهر على عدد كبير من البطاقات البريدية والهدايا التذكارية، ويوجد 115 ألف منها في أنحاء البلاد .

ووجد أول صندوق بريد في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويمكن الكشف عن عمر الصناديق من خلال الرموز الملكية التي تحملها، إذ يعود تاريخ أقدم صندوق بريد إلى عهد الملكة فيكتوريا.

بالرغم من تركيب صناديق جديدة منذ أن تولي الملك تشارلز الحكم خلفا لوالدته في سبتمبر 2022، أصبحت الصناديق التي كانت في المخزون تحمل رمز الملكة الراحلة.