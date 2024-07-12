انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2024 ، إذ بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن 615371 طنا و 155 كيلو من الأقماح المحلية.

وأشار المحافظ إلي أهمية تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي : 2000 جنيه للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.