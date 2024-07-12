حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة، مع فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.

وجاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس والمُنعقد في روسيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن ثقة مصر وترحيبها بالرئاسة الروسية الحالية لتجمع بريكس والتي ستُعطي دفعة قوية له للعب دور حيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي، مُبدياً تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي لأعمال المنتدى البرلماني العاشر لتجمع بريكس مع التطلع لمخرجات بناءة من المنتدى تُسهم في تطوير التعاون البرلماني بين دول التجمع.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعدة مُثمنًا علاقات الشراكة والصداقة التاريخية التي تربط مصر وروسيا، والتي تنعكس على العديد من مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة للطاقة النووية وغيرها من المشروعات الواعدة التي تعكس علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

من جانبه، ثمن فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي المشاركة البرلمانية رفيعة المستوى لمجلس النواب المصري في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، مؤكدًا أن ذلك يعكس العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر ورسيا على كافة الأصعدة، مشيدًا بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مبديًا حرص مجلس الدوما الروسي على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مع مجلس النواب المصري بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.