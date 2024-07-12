محافظ الشرقية: إزالة فورية لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون على المخالفين

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

ومن جانبها، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإشراف احمد ضاحي رئيس المركز بحملة لتنفيذ إزالة تعدٍ على أرض زراعية بالفراشة / ديرب البلد عبارة عن إزالة كلية لهنجر من الخوص الحديد والصاج على مساحة قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز وبحضور أحمد طنطاوى نائب رئيس المركز بالتصدى لحالة بناء مخالف قبل استكمالها و إزالة الشدة الخشبية المعدة لصب سقف دور ثانى بناحية كفر حسن أباظه التابع للوحدة المحلية بالشوبك ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتمكنت رئاسة المركز من التصدي لمحاولة بناء مخالف لغرف خدمات بدور ثالث علوي بناحية كفر أباظه بالوحدة المحلية بالزهراء على مساحه 50 مترا وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإشراف المحاسب صلاح سالم رئيس المركز من تنفيذ إزالة فورية بناحية العباسة عبارة عن بناء بالدبش على مساحة قيراط خارج الحيز العمرانى وتم الإزالة كاملة، وذلك بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز وفريق العمل بالوحدة المحلية والجمعية الزراعية ، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام مسؤولو حى أول الزقازيق برئاسة يسري راشد رئيس الحي وحضور عبد الهادي البرشومي نائب رئيس الحي بإزالة مخالفه قام بها أحد المواطنين لتركيبه أبواب صاج عقب تكسير حائط بدون ترخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.