لليوم الثالث على التوالي.. اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها

تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها - اليوم الجمعة- برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور وزراء: (التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي ( الأربعاء والخميس) عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.