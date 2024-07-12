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الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

لليوم الثالث على التوالي.. اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها

بحضور الوزراء المعنيين..

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تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها - اليوم الجمعة- برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور وزراء: (التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات  العمرانية) والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي ( الأربعاء والخميس) عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.

تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها اليوم الجمعة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس وبحضور السادة وزراء التنمية المحلية