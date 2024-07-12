المخرج أحمد عزت يعلن وفاة والدة الفنانة ريم المصري

أعلن المخرج أحمد عزت، وفاة والدة الفنانة ريم المصري، عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

ونشر أحمد عزت عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “البقاء لله في والدة ريم المصري.. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك”.

وقد كتبت الفنانة ريم المصري صباح اليوم عبر صفحتها الخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة، "أدعوا لماما بالشفاء والنبي".

وكانت الفنانة ريم المصري قد شاركت في الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024، في مسلسل "صيد العقارب"، وفي إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول "عايدة" عالمة الحشرات، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

"صيد العقارب" من بطولة الفنانين: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، وآخرون، العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

