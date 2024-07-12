الهجرة النبوية وأنشطة صيفية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالجيزة

الجمعة 12/يوليو/2024 - 02:47 م

شهد فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

واستمرارا لاحتفالات العام الهجري الجديد، أقامت مكتبة الحديقة الخضراء محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها" بحضور عدد من طلاب المعهد الأزهري بالشيخ زايد، أوضح خلالها الشيخ حلمي غلمي أسباب الهجرة النبوية، وأهم الدروس المستفادة منها، مؤكدا أهمية التخطيط والإعداد الجيد لتحقيق الأهداف.

أعقب ذلك ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل لتصميم زخارف إسلامية على القماش، بجانب ورشة لتعليم رسم أوراق الشجر بألوان الباستيل، ومناقشة مجموعة من القصص بالمكتبة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أعدت مكتبة البحر الأعظم ورشة حكي بعنوان "سيرة ومسيرة" عن أبرز شخصيات محافظة الجيزة، تضمنت حديثا حول السيرة الذاتية للدكتور الراحل إبراهيم الفقي، مع التعريف بأهم مؤلفاته ودوره في تشكيل وعي الشباب، تلاها ورشة تصميم أغلفة لعدد من مؤلفاته، وورشة أخرى لتصميم لوحات بتقنية الكولاج لتنمية المهارات الإبداعية للأطفال.

وفي مكتبة أطفيح أقيمت ورشة حكي بعنوان "شخصيات من بلدي" تحدثت خلالها رانيا محمد، عن اللواء محمد نجيب، ودوره التاريخي في الإطاحة بالحكم الملكي وإعلان الجمهورية عقب ثورة 23 يوليو.

واستمرارا لفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" نظم فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. كرم ربيع، عددا من الورش منها ورشة لتعليم رسم البورتريه، تعليم التظليل بالرصاص، والغناء والعزف على الأورج، بجانب تدريبات الباليه وذلك بقصر ثقافة الجيزة.

وفي بيت ثقافة كرداسة أقيمت أولى فعاليات ورشة تعليم أساسيات الخط العربي، بجانب استكمال ورشة تصميم الأزياء، وشهدت مكتبة امبابة ورشة تصميم مجسمات بتقنية الأوريجامي (طي الورق)، بحضور رواد مركز شباب بشتيل، فيما أعدت مكتبة الصف ورشة حكي للتعريف بتاريخ بعض الألعاب شعبية تقديم الباحث طه إسماعيل بأطلس للمأثورات الشعبية.