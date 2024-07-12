هاني يستغيث بالمسئولين من أجل العودة للعمل

كان قد وردت الينا رسالة استغاثة من هانى عبد الرؤوف حسين البالغ من العمر 47 عاما والمقيم بالإسماعيلية تفيد أنه كان يعمل بالهيئة المصرية للبترول شركة بتروجيت لمدة 4 سنوات، وتعرض للفصل التعسفي دون إنذار، حيث انه كان مريضا ولكن لم يتم اعتماد الشهادات المرضية التى تفيد بذلك .

وقال “تم فصلى دون علمى حيث انى كنت مريضا طول فترة غيابى عن العمل، وبالفعل تقدمت بكل الشهادات الصحية التي تثبت ذلك ولكنهم لم يعتمدوها ولهذا أتقدم لسيادتكم بطلب المساعدة للعودة الى العمل نظرا لما أمر به من ظروف تجعلنى فى امس الحاجة الى العمل، حيث انني تقدمت بالعديد من الالتماسات ولم يتم الاستجابة لها وعليها قمت برفع دعوى قضائية ضد الشركة، ولكن بعد فترة تم التواصل مع من قبل مدير الشؤون القانونية للشركة لتحديد ميعاد للمقابلة للتنازل عن الدعوى مقابل العودة إلى العمل وتوفيق الأوضاع بشكل ودى، ولكن لم يحدث ذلك، بل حدث ما لم يخطر على البال وهو اقناعي بعمل توكيل للشركة لانهاء الاجراءات، وتمكنوا من إثبات توقيعى على التنازل ومن وقتها، وحتى الآن لم أتمكن من العودة الى العمل او اتخاذ اى اجراء” .

وأضاف “ولهذا أناشد المسؤولين بوزارة البترول بحث حالتى ومحاولة انقاذى قبل فوات الأوان، حيث إنى من أبناء الهيئة وفي أمس الحاجة الى العمل، خاصة فى تلك الظروف التى نمر بها”.

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