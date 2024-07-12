مصرع سائق انقلبت به سيارة ربع نقل بالقناطر الخيرية

لقي سائق مصرعه على إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، جرى نقل الجثة إلى مشرحة، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما شهد الطريق الدائري في منطقة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، انقلاب سيارة ربع نقل ما أسفر عن وفاة سائقها وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء نبيل سليم، مساعد الوزير لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري، ووجود متوفي، وجرى الدفع بالمعدات، ورفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

