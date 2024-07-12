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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة الأولى

بمسجد النصر

محافظ كفرالشيخ يؤدي
محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة من مسجد النصر
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أدّى، اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، صلاة الجمعة بمسجد النصر«الملك»، وسط مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ عطا بسيوني، وتحدث فيها «لا تحزن إن الله معنا»، وإن الإسلام يبعث فى نفوس أتباعه الأمل والتفاؤل والنظرة إلى الغد نظرة المقبل على الخير، كما أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبى بكر رضى الله عنه عندما قال له فى الهجرة «لاتحزن إن الله معنا».

وبعد الصلاة، التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين، فى إطار حرصه على التواصل معهم لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم فى مختلف الخدمات التى تهم الشارع، قائلًا:"رضا المواطن هدفى الأول"، وأبدى المواطنون الشكر والتقدير لحرصه على التواصل معهم والإستماع إليهم.

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محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ صلاة الجمعة مدينة كفر الشيخ