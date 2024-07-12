لم يحضر امتحان الجيولوجيا.. العثور على جثمان طالب ثانوي غريقًا بالأقصر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، من العثور على جثمان طالب بالثانوية العامة جرى الإعلان عن فقدانه منذ 3 أيام مضت، حيث جرى العثور عليه غريقا بنهر النيل شمال خزان مدينة إسنا.

خرج ولم يعد

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما نشرت أسرة الشاب "ضياء عبد النعيم فرغل النقيب"، البالغ من العمر 19 عاماً بمركز إسنا إبن نجع أبو حميد بمدينة إسنا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 أيام، مناشدين الأهالي بالمساعدة في البحث عن نجلهم المتغيب، بعد أن أغلق هاتفه ولم يذهب إلى أداء امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة، وأرفقوا الاستغاثة برقم هاتف محمول لتسهيل التوصل إليهم.

اتحاد معلمو الأقصر ساهم في البحث عن الطالب

كما ساهم اتحاد معلمي الأقصر في جهود البحث عن الطالب، من خلال منشور جاء فيه "طالب بالصف الثالث الثانوي العام، خرج صباح يوم الثلاثاء الماضى الموافق 2024/7/9 الساعة التاسعة صباحا ولم يعد حتى الآن، إذ كان في طريقه إلى صديقه بنفس الشارع المقيم به للمذاكره معه، وعندما تأخر الوقت بدأت أسرته بالسؤال عنه، إذ أخبرهم صديقه بأنه لم يأت إليه، وحاولت أسرته الاتصال به لكن تليفونه أغلق في تمام الساعة 5 مساءاً من ذات اليوم، وأثناء رحلة البحث عنه أخبرهم صديق له آخر أنه أرسل رسالة عبر الماسنجر للاطمئنان عليه وأين متواجد لكنه فوجئ بحظره وبعد ساعات تم حذف الاكونت الشخصي لضياء من الفيسبوك، كما أنه ترك أمواله وبطاقته الشخصية بالمنزل قبل أن يخرج، غموض يحيط حول الطالب الذي لم يحضر امتحان الجيولوجيا اليوم الأربعاء لكونه كان مأجل مادتين من العام الماضي الفيزياء والجيولوجيا وحالة من الحزن الشديد تسود بمسقط رأسه إذ أن الشاب حسن الأخلاق والسيرة وليس معه أي خلافات أسرية أو مع أصدقائه".

العثور على الطالب غريقاً

ولم تمر ساعات قليلة على المنشور، حتى الإعلان عن تمكن قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة غريق طافية عند منطقة الحديقة الدولية بإسنا، حيث جرى التحقق من هويته من قبل أهله، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.