إسرائيل: تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية

ذكر موقع واي نت الإسرائيلي الإخباري، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا حاليا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفاد الموقع بعد اجتماع للمجلس في وقت متأخر من أمس الخميس بأن تمديد المدة سيسري طوال السنوات الثماني المقبلة.

وقال إن هذا الإجراء يطرح على الأرجح للتصويت في اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.

وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب مع حركة «حماس» في غزة والمواجهات مع جماعة «حزب الله» في لبنان.

وفي تحرك منفصل، ​​تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية.