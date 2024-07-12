إصابة 12 عاملًا في حادث سير بالمنيا

لقي 12عاملًا إصابتهم في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدينة سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز سمالوط بانقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال بمدخل البستان المؤدي إلي الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وهم: ( كريم ضاحي سيد 27 سنة-قاسم ابراهيم قاسم 45 سنة - ابراهيم قاسم ابراهيم 21 سنة - احمد محيسن سالم 22 سنة - حماد علي حماد 38 سنة - صابر احمد سعيد 31 سنة - حسن احمد سعيد 45 سنة - احمد منصور موسي 16 سنة - احمد حسين احمد 21 سنة - وليد حسن احمد 16 سنة - عبد الرحمن محيسن سالم 15 سنة - محمود محيسن سالم 35 سنة)، وجميعهم مقيمون سمالوط وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.