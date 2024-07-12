نصائح لموجهة الموجات الحارة.. كيف تحافظ على برودة منزلك وصحتك| شاهد

تعتبر الموجات الحارة هي فترات من الطقس الحار الشديد الذي يتجاوز المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، وغالباً ما ترتبط بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة.

يمكن أن تكون هذه الموجات نتيجة للتغيرات المناخية أو الأنظمة الجوية المحددة التي تساهم في احتباس الحرارة، وتقدم “البوابة نيوز” عدة نصائح للتعامل مع الموجات الحارة.