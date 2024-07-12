نصائح لموجهة الموجات الحارة.. كيف تحافظ على برودة منزلك وصحتك| شاهد

تعتبر الموجات الحارة هي فترات من الطقس الحار الشديد الذي يتجاوز المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، وغالباً ما ترتبط بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة.
يمكن أن تكون هذه الموجات نتيجة للتغيرات المناخية أو الأنظمة الجوية المحددة التي تساهم في احتباس الحرارة، وتقدم “البوابة نيوز” عدة نصائح للتعامل مع الموجات الحارة.
- احرص على وجود حقيبة للإسعافات الأولية في منزلك، وقائمة مرجعية لأعراض وعلاج الإجهاد الحراري.
- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة إن أمكن.
- نظم أنشطتك لتنفيذها في الصباح الباكر أو في المساء عندما تنخفض درجات الحرارة.
- احرص على شرب الماء في فترات منتظمة وقبل أن تشعر بالعطش.
- إذا اضطررت للخروج ضع واقياً من الشمس.
- احرص على البقاء في الظل واستخدم قبعة أو مظلة.
- أغلق الستائر خلال ساعات الذروة الحرارية، وافتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل.
- استخدم المراوح والمبردات إذا كانت متاحة.
- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفضفاضة وتجنب الملابس السوداء.
- احرص على شرب العصائر البادرة وابتعد عن المشروبات الساخنة
- احمل زجاجة ماء وقطعة قماش صغيرة لتبقى رطبًا بوضع القماش المبلل على عنقك.