إيساف ينضم لفريق عمل «المدرسة»

كشف الفنان إيساف عن إنضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين في العمل وحين الإنتهاء من هذه المرحلة يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير قريبًا.

أكد إيساف بأنه سعيد بإنضمامه لهذه الفكرة الرائعة التى تدور حولها محور أحداث العمل ككل، ويتوقع لها رد فعل إيجابى من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم حين عرضه فى دور العرض السينمائى.

وأضاف إيساف بأنه انبهر بفكرة العمل مما جعله يتخذ القرار فى نفس الوقت دون التعرف على قيمة العقد، وذلك لأن هدفه الرئيسى هو توصيل رسالة فنية دسمة فى المقام الأول للجمهور.

وتابع إيساف بأنه يدين بالإبداع للسيناريست محمد شعبان وذلك عندما قرأ السيناريو جذبه وجعله فى حالة من التشويق والإثارة، مما يجعله أن يتعامل مع كل مشهد لديه بمثابة «ماستر سين»، لاسيما، بخلاف بأنه ممتن أيضًا لإنضمامه لعمل تشاركه في بطولته النجمة الكبيرة حورية فرغلى كممثل أمامها لأول مرة، مشيرًا، بأنه سعيد بأن سيجمعهما كاميرا واحدة سوياً، لاسيما، بأن أجواء الكواليس ستشع بالسعادة والسرور معاً.

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.