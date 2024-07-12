شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة الزكاة الإندونيسية ويتَّفقان على تكثيف القوافل الإغاثية لغزة

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسيَّة، بمقرِّ إقامة فضيلته بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم غزة.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور نور أحمد، بترحيب بشيخ الأزهر في بلده الثاني إندونيسيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة هي زيارة غالية على الإندونيسيين؛ نظرًا لما يمثله الأزهر من مرجعيَّة علمية ودينية لمسلمي إندونيسيا، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق بين بيت الزكاة والصدقات -الذراع الخيري للأزهر- وبين الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.

وأكَّد رئيس الهيئة الوطنية للزكاة الإندونيسية أنَّ التنسيق والتعاون بين الهيئة وبيت الزكاة والصدقات بلغ أعلى معدلاته منذ بدء العدوان على غزة؛ حيث انتفض الشعب الإندونيسي لنصرة أهل غزة من خلال تجهيز القوافل الإغاثية والإنسانية وتسييرها إلى قطاع غزة من خلال بيت الزكاة المصري.

من جهته، رحَّب شيخ الأزهر بتكثيف التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة الوطنيَّة للزكاة الإندونيسية فيما يتعلَّق بدعم غزة، وحشد جهود الإغاثة لإنقاذ الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتعرَّضون لأبشع أشكال التعذيب، فضلًا عن دعم المؤسَّسات الدولية لاستكمال عملها في غزة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكَّد شيخ الأزهر ضرورة أن يمتدَّ التعاون ليشمل دعم إعادة بناء المؤسسات الصحيَّة والتَّعليمية التي هُدمت جراء العدوان على غزة، وإعادة إعمار البيوت والمباني السكنيَّة بعد انتهاء العدوان بشكل كامل، مطالبًا الجميع بمدِّ يد العون لإخواننا المستضعفين في غزة إلى أن يشاء الله برفع الظُّلم عنهم.