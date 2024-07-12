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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإعادة فتح حركة المرور للمارة عبر كوبري شربين الجديد.

إصابة 3 فى حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم واصابة 3 اشخاص .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: "مهند ابراهيم، 18 عاما،   بجرح قطعي بالوجه 5 سم وجرح قطعي بالقدم اليمني 3 سم و كدمات وسحجات بالجسم، و احمد حسن ،16 عاما، باشتباه كسر بالضلوع و جرح قطعي بالركبة 5 سم و وهاني عبد الباري ،50 عاما،  بكسر مضاعف بالساق اليسرى .

جرى نقل المصابين الى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وملاكي في الدقهلية

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