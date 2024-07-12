إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ 68 مليون جنيه

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، انه جرى اصدار قرارات بتكلفة ٦٨ مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال الستة اشهر ، بناءا على توجيهات وزارة الصحة و السكان بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل.

وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة العلاج على نفقة ألدولة، بانه فى خلال الفترة من يناير و حتى يونيه الماضى جرى تقديم خدمات العلاج على نفقة ألدولة للمواطنين والتى تتضمن اجمالى عدد القرارات خلال الفتره من يناير حتى يونيه ٢٠٢٤ (45650) بمبلغ 68 مليون جنيه.

كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33320 قرار خارجي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 1940 قرار كلي و يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة = 2860 قرار عناية، و يبلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة = 6930 قرار داخلي.

كما يبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة يبلغ 460 حالة بإجمالي مبلغ 1729650 جنيه مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون جنيها .

كما يبلغ عدد قرارات حقنه الـ (Rh)450 حقنه ويبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 70 شكوى كما تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية 240 حاله و يأتى ذلك ضمن حرص الدولة على توفير جميع خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين.

كما جرى تقديم خدمات الرعاية المركزة لعدد 4706 مريض وتقديم خدمات الاستقبال لعدد 247331 مريض وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد ٥٣٧٣٦ غسلة وتقديم الخدمات للاطفال المبتسرين لعدد 1214 رضيع.

كما تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد ٩١٠٢٢ مريض واجراء ٥٠٦٢ عملية جراحية متنوعة بين عمليات كبرى و متوسطة و صغرى و ذات مهارة بالاضافة الى ٩٠١ ولادة متنوعة بين ولادات قيصرية و ولادات طبيعة.