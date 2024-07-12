المرصد الأورومتوسطي: نرصد كل الانتهاكات بغزة والوضع الإنساني في القطاع سيئ للغاية

قالت باسكال خضير، الباحثة بالمرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد يقوم برصد كل الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، مؤكدةً أن الوضع الإنساني في القطاع سيئ للغاية، وليس فقط على صعيد العمليات العسكرية.

وأضافت خضير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مدنيين مصابين تحت الحصار بحاجة إلى علاج طارئ في ظل انهيار المنظومة الصحية، وانعدام مقوماتها الأساسية، فهناك تهجير قسري للمدنيين في ظل تضارب تعليمات الإخلاء ودون تأمين أو ملاذات آمنة يأوى إليها الفلسطينيون المدنيون.

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي ما يحدث في غزة هو محاولة لخلق بيئة غير صالحة للحياة داخل القطاع.