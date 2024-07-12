هتساعدك تخس.. دراسات طبية تنفي دور تناول المكسرات في زيادة الوزن

تُعَدُّ المكسرات من أهم العناصر الغذائية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي اليومي، لما لها من فوائد صحية كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على الجسم والعقل، فهي لا تعتبر مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هي مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتتمتع المكسرات بتركيبة غذائية متكاملة تشمل الدهون الصحية، البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمساهمة في نظام غذائي متوازن، فالدهون الصحية الموجودة في المكسرات، مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3 وأوميجا-6، تلعب دورًا حيويًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

من جانب آخر، توفر المكسرات كمية كبيرة من الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعّال، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، التي تدعم صحة البشرة والعظام والوظائف العصبية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” فوائد دمج المكسرات في النظام الغذائي وفقًا لما تم نشره في موقع “Mayo Clinic” الطبي

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن دمج المكسرات في النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة ودعم أهداف فقدان الوزن بشكل فعّال، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بزيادة أقل في الوزن وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

وفي هذا السياق، تقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: “تُعتبر المكسرات من الأطعمة المثالية لفقدان الوزن بفضل احتوائها على الدهون الصحية التي تعزز الشعور بالشبع، فعلى الرغم من أن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية، فإن تناول حصص مناسبة منها، حوالي 1-2 وجبة يوميًا، يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة الوزن دون الحاجة لتجنبها”.

أما بالنسبة لأفضل المكسرات خلال اتباع الحميات الغذائية، فتشير الدراسات الطبية إلى الآتي:.

اللوز: يأتي اللوز كأحد الخيارات المميزة، وفقًا لأخصائية التغذية سامانثا ماكليود، "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 جرامات من الألياف، مما يساهم في تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد الألياف أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع 2، وربما حتى سرطان القولون، كما يحتوي على أكثر من 12 جرامًا من البروتين مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على كتلة العضلات خلال عملية فقدان الوزن.

الكاجو: تشير الدراسات إلى أن تناول الكاجو يمكن أن يساعد في الحفاظ على تكوين صحي للجسم وتعزيز التوازن الغذائي.

الجوز: يحتوي الجوز على مركبات قد تُحفز مناطق في الدماغ تتحكم في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما قد يساعد في السيطرة على الشهية.