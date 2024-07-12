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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وملاكي في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الواصل بين قريتي ( دميرة - ميت زنقر) مركز طلخا محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

 

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم واصابة 4 اشخاص.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: إبراهيم الحسيني ،35 عاما،باشتباه نزيف بالمخ والبطن وجروح قطعية متفرقة، و كريم احمد ،26 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات شديدة بالذراعين، و رضا محمد ،46 عاما،  بكسر بالذراع الأيمن والساق اليسرى و محمد مصطفى ،37 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

وجرى نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.

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