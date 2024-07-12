الرئيس النمساوي يودع الفريق الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الصيفية في باريس

التقى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم /الجمعة/ مع الفريق الأولمبي النمساوي المشارك في دورة الألعاب الصيفية في باريس، التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل شارك في اللقاء جميع أعضاء البعثة الرياضية وعددهم 81 رياضيا.

وقال الرئيس بيلين - وهو راعي اللجنة الأولمبية النمساوية، خلال كلمته اليوم في وداع البعثة - إن دورة الألعاب الصيفية الماضية أظهرت حماسا رياضيا كبيرا.

وخاطب رئيس النمسا، الرياضيين قائلا: "لقد قطعتم شوطا طويلا وأظهرتم المثابرة والإرادة وروح الفريق...نحن سعداء بكل نجاح تحققونه.. نتمنى لكم التوفيق والعودة سالمين ".

من جانبهم، وعد الرياضيون باحترام القواعد والقيم الرياضية والاخلاقية والالتزام باللعب النظيف

