محافظ الدقهلية يواصل جولاته ويفاجئ الأسواق قبل صلاة الجمعة.. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مستوى النظافة والأسواق بنطاق مدينة المنصورة وطلخا والتقى بالمواطنين .

محافظ الدقهلية يواصل جولاته ويفاجئ الأسواق قبل صلاة الجمعة:

شملت الجولة عددا من الشوارع ( المشاية - الجمهورية - الترعة - أحمد ماهر - قناة السويس - الإمام محمد عبده - توريل - صلاح سالم بطلخا ) .

وأكد المحافظ علي مواصلة العمل ليل نهار من أجل تقديم كل الخدمات للمواطن الدقهلاوي وفي مقدمتها (خدمة النظافة - تخفيض الأسعار - توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية - تقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه) .



وشدد المحافظ على تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق والإعلان عن أسعار السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين ، وتوفير السلع والمنتجات بالأسواق.



ووجه اللواء مرزوق باستمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع مستوى النظافة بمدينة المنصورة حتي تعود لسابق عهدها عروسا للنيل تليق بكونها عاصمة مصر الطبية يأتي إليها الزوار من كل مكان لتلقي العلاج .

كما أكد المحافظ " علي أن حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم علي رأس أولوياتي من خلال التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية .

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