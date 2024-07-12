مؤشر "نيكي" الياباني يغلق على انخفاض بنسبة 2.45%

مني مؤشر "نيكي 225" الياباني بخسائر خلال ختام معاملات بورصة طوكيو اليوم /الجمعة/ - نهاية تداولات الأسبوع - مسجلا انخفاضا بنسبة 2.45% بمقدار 1033 نقطة ليصل إلى 41190 نقطة، ليقطع سلسلة مكاسب حققها على مدار الثلاثة أيام الماضية.

فيما أغلق مؤشر "هانج سنج" للأوراق المالية في هونج كونج على ارتفاع بنسبة 2.59% بمقدار 461.05 نقطة؛ ليصل إلى 18293 نقطة.

كما أنهى مؤشر SSE في بورصة شنجهاي بارتفاع بنسبة 0.3% بمقدار 0.91 نقطة ليصل إلى 2971 نقطة، كذلك أغلق مؤشر سنغافورة في بورصة سنغافورة على ارتفاع بنسبة 0.65% بمقدار 22.72 نقطة ليصل إلى 3497 نقطة.

كذلك أنهى مؤشر "سينسيكس" في بورصة بومباي على ارتفاع بنسبة 0.81% بمقدار 650 نقطة ليصل إلى 80547 نقطة.

