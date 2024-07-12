ألبانيا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على حرائق الغابات

طلبت السلطات الألبانية المساعدة من الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحرائق المستعرة منذ عدة أيام في جنوب ألبانيا.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية - في هذا الصدد - بأن السلطات الألبانية تبدو عاجزة عن مواجهة حرائق الغابات التي تغذيها موجة الحر.

وقال وزير الداخلية الألباني تولانت بالا، اليوم الجمعة "نحن على اتصال مع مركز آلية التضامن الأوروبية، ونود من خلاله مواصلة السيطرة على الحرائق من الجو، لأنه، كما رأينا، يكاد يكون من المستحيل التدخل في جزء كبير من مراكز الحرائق القائمة".

وحشد الاتحاد الأوروبي عدة طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق لمساعدة ألبانيا. كما قام أيضًا بنشر رجالل إطفاء في العديد من الدول الأوروبية خلال فترة الصيف؛ نظرا لأن هذه الموجة الحارة لا تؤثر فقط على ألبانيا.

وتشهد صربيا أيضًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، التي تقترب حاليًا من 35 درجة. وفي بلجراد، عانى العديد من السكان من الإعياء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وتشهد سلوفينيا أيضًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية السلوفيني برانكو جريجوريتش: "نشهد موجة حارة ستستمر لفترة أطول من موجتي يونيو؛ بل وستكون أقوى وستظل درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية".

