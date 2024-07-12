مسجلًا 3245 جنيهًا للجرام.. استمرار تصدير الذهب من مصر لتعويض نقص الطلب المحلي

ارتفع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث ساعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي إلى ارتفاع الأسعار في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي مثل سعر صرف الدولار والطلب على الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3240 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3245 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 30 جنيهًا ليغلق عند المستوى 3250 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3220 جنيهًا للجرام.

وارتبط سعر الذهب في مصر بشكل كبير بالسعر العالمي خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساعد على تأثر السعر بحركة السوق العالمي بشكل كبير، ويرجع هذا إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي بالإضافة إلى استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصبح العامل الأساسي للتسعير الآن هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي.

وعمليات تصدير الذهب مستمرة من قبل التجار وهو الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار بشكل كبير، حيث يحاول التجار تعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب من خلال التصدير، وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت حتى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد من جديد، بحسب تحليل جولد بيليون.



من جهة أخرى استمرت معدلات التضخم في التراجع في المدن المصرية خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 27.5% بأقل من 28.1% التي سجلها خلال شهر مايو.

أما عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب ويصدر عن البنك المركزي المصري، فقد أظهر تراجع في المستوى السنوي إلى 26.6% في يونيو مقارنة مع بيانات مايو عند 27.1%.

توقعات أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكية بأقل من التوقعات يوم أمس ليزيد هذا من ارتفاع سعر الذهب مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر القادم مما دفع الدولار إلى التراجع.

ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل كبير خلال تداولات أمس بدعم من ارتفاع أونصة الذهب العالمي حيث يرتبط السعر المحلي بحركة السعر العالمي مؤخراً بشكل كبير، وذلك في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب الأخرى.

واستطاع سعر أونصة الذهب العالمي اختراق منطقة المستوى 2400 دولار للأونصة ليخترق خط الاتجاه الصاعد الأمر الذي قد يدفع السعر لمزيد من الصعود إذا استطاع الاحتفاظ بهذه المكاسب وتسجيل اغلاق أسبوعي فوق هذا المستوى.

والذهب يمتلك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير خاصة مع تواجد مؤشر الزخم على المستوى اليومي بعيد عن التشبع في الشراء، وتصبح مستهدفات الذهب حالياً هي اختراق القمة السعرية عند 2424 دولار ثم القمة التاريخية عند 2450 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 يوم أمس ليصل إلى مستوى المقاومة 3250 جنيهًا للجرام ولكنه فشل في اختراق هذا المستوى لتظل التداولات تحت هذا المستوى حتى بداية جلسة اليوم، يذكر ان الاختراق الناجح لهذا المستوى سيدفع سعر الذهب إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.