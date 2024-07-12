وزير الكهرباء: مراكز التحكم تمتلك أحدث التكنولوجيات العالمية ولديها إمكانيات عالية

واصل الدكتور محمود عصمت وزير

‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته

الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للطاقات التوليدية ، فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي.

وقام الوزير بزيارة تفقدية للمركز القومي الجديد للتحكم فى الطاقة بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، ومشاركة المهندس عادل الحريرى رئيس قطاعات التشغيل ومسئولي الإدارات المختلفة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مهام واهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحده، وخاصة في ظل الظروف الحالية وكيفية مجابهة الاحمال العاليه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة وكيفيه التعامل مع الأزمات الطارئة ودور مركز التحكم القومي فى التحكم لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة مع الحمل عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في تردد الشبكه من خلال منظومه التحكم الالي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة.

وتفقد الدكتور عصمت الأقسام المختلفة داخل المركز واطمأن على القدرات التشغيلية الفائقة والتكنولوجيا المستخدمة وقدرة العاملين على الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من استخدامها.

وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول الطرق العلميه فى التشغيل وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الاعلي كفاءة والإجراءات الموجوده لمجابهة الحالات الطارئه ومتابعه حالة المهمات بالشبكه القوميه وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها ومتابعة بيانات الشبكه المتغيره مثل الاحمال والجهود وتردد الشبكه لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكه والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث اعطال أو خروج اضطراري للوحدات، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار

وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن مراكز التحكم التى تم توزيعها على مختلف المناطق ولاسيما المركز القومى الرئيسي والتبادلى بمثابة العقل المدير للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال ويجب ان تنعكس على معدلات الاداء بما يحقق الجودة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا أن العاملين فى قطاعات التحم عليهم مسئولية كبيرة طوال الوقت بالإضافة إلى واجب وطنى خلال المرحلة الحالية بالحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعى الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام اقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل.

وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتعظيم العوائد والاستخدام الأمثل للإمكانيات والبنية الضخمة الذى يمتلكها قطاع الكهرباء.