تمساح وجذع شجرة وفتاتين.. ماذا حدث في نيل الأقصر؟

سيطرت حالة من الذعر بين أهالي محافظة الأقصر، خلال الساعات الماضية، بعد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحافظة، فيديو وصور لظهور تمساح يسبح بمياه النيل بنطاق مدينة الأقصر، مما أثار رعب وقلق خاصة وأنه الظهور الأول للتماسيح بالأقصر حيث دائما يتم منعها من الخروج من خلف السد العالي بأسوان.

تداول فيديو يزعم وجود تمساح بنهر النيل بالأقصر

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، والتي بدأت عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، مقطع فيديو تم التقاطه من أحد الفنادق النيلية العائمة لفتاتين زعمتا أن هناك جسما طافيا لتمساح بنيل الأقصر، وعلى الفور انتشر مقطع الفيديو كالنار فى الهشيم، وانهالت التعليقات مابين ساخرة ومؤكدة على رؤية التمساح وهو يسبح فى النيل.

تلا ذلك انتشار بوستات تحذيرية من أهالي الأقصر على صفحات الفيس بوك تحذر من الجلوس أو التواجد بالقرب من مياه النيل بعد ظهور التمساح المزعوم حتى لا يتعرضون للأذى، قائلين “يا اخوانا بلاش نزول النيل او الجلوس على ضفاف النيل التمساح ده تم رصده بنيل الأقصر” خاصة مع كثرة اللجوء إلى مياه النيل عبر السباحة في المياه لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

الأهالي يحذرون من النزول في مياه النيل

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على الفيس بوك مقطع الفيديو، وقال أحد المتابعين "نرجو الحذر لقد شوهد امس عند غروب الشمس التمساح في منطقة نهر النيل أمام شواطئ الكلح فى اسنا وشكله كدا متجه شمالاً ارمنت لذلك نحذر الجميع من النزول في النهر ونحذر الأهالي أن لهم المسئوليه الكاملة علي أبنائهم وعدم نزول النهر في تلك الفترة، وفسر آخر المقطع بقوله "فلقة خشب عائمة أو مخلفات أو ورن نيلي وليس تمساحا".

وأشار أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، إلى "ظهور ثلاث تماسيح في ادفو امس التماسيح متجهه الى الاتجاه البحري والنهارده الصبح في ناس من اسنا شافت تمساح منهم معنى كده ان التماسيح ممكن يكون نزلت الاقصر الناس تخلي بالها لحد دلوقتي بيقولوا ان العدد اللي هرب ثلاث تماسيح فقط وفي ناس بتقول اكثر خلي بالك ممنوع نزول النيل الناس اللي ساكنه على النيل تخلي بالك كويس التماسيح دي مش صغيره وربنا يسلم لزم كل الناس تعرف الخبر دا".

أهالي أسوان يؤكدون ظهور التماسيح

ولكن بالعودة إلى تحذيرات الأهالي نجد ان ظهور التماسيح قد بدأ بالفعل بعد تداول منشورات منذ أسبوع، ناشد فيها أهالى إدفو عبر صفحات وصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن ظهور تمساح بنهر النيل بأسوان حيث تم تصوير التمساح بالقرب من مدينة إدفو بين منطقتى الرمادى وكوبرى إدفو، وأثارت تلك الصور الرعب في نفوس الأهالي منذ نشرها، ومن فورهم ناشد الأهالى إدارة التماسيح بمحميات أسوان التابعة لوزارة البيئة حتى تتمكن من اصطياده.

مديرية أمن الأقصر تنفي: ليس تمساح ولكنه جذع شجرة ولم تردنا بلاغات

وبعد ساعات من تداول الفيديو، نفى مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، جملة وتفصيلا صحة ما تداوله بعض نشطاء منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحًا أنه لم تتلق المسطحات المائية أي بلاغ رسمي عن وجود تمساح بنهر النيل في الأقصر، مؤكدا أنه لا صحة لوجود أو ظهور تمساح بنيل الأقصر، كما زعم أحد الفيديوهات والذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضاف المصدر: أن الفيديو الملتقط هو من أحد الفنادق العائمة والتى تقوم برحلة نيلية (كروزة) بين الأقصر وأسوان، وأن على تلك الرحلات أفراد تأمين من شرطة السياحة والعائمات ولم يتم الإخطار بأي بلاغات بخصوص هذا الشأن.

وتابع، أن الجسم الغريب الذي ظهر في الفيديو والصور المتداولة ليست لتمساح، بل جذع شجرة ضخم، مشيرا إلى أنه جرى تمشيط المنطقة بالكامل التي التقط بها الفيديو والمناطق المجاورة لها، ولم يتم رصد أي ظهور للتمساح.

وأشار المصدر إلى أنه أيضا لم ترد أي بلاغات من حماية النيل أو المسطحات أو حتى إخطار لمديرية أمن الأقصر، بخصوص المقطع المتداول، أو أي جهة، فضلا عن استحالة تواجد تمساح بهذا الحجم في وسط النيل وربما أن يكون هذا جذع شجرة، أو خشبة ملقاة في النيل.

جدير بالذكر، أن التمساح ارتبط عند المصريين القدماء بأنه كان رمزا للخير والشر معا، إذ ظهر بصورة متناقضة عند المصريين القدماء، ما بين التقديس والكراهية والتدنيس، فكان رمزا للإله سوبك الذى يمثل فى الحقبة "مفتاح الحياة" رمز الحياة، لكنه أيضا كان رمزا للشيطان عند البعض الآخر.

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