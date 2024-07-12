رئيس هيئة قناة السويس: مستمرون في دعم سياحة اليخوت وتوطين صناعتها

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جناح الهيئة في معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت في دورته السادسة، والذي ينعقد خلال الفترة من (11 – 14) يوليو الحالي بالساحل الشمالي، يرافقه مجموعة من قيادات قطاع النقل البحري والسياحة ورجال الأعمال والإعلام.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية المعرض الدولي للقوارب واليخوت باعتباره نقطة انطلاق قوية للتواجد على خريطة سياحة اليخوت العالمية والتي تتبلور من خلاله الاستراتيجية المصرية لتشجيع سياحة اليخوت من خلال تواجد وتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية لتحويل مصر لمركز عالمي لسياحة اليخوت.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مشاركة قناة السويس تتيح استعراض جهودها المستمرة والداعمة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر، لتقدم عبر تجربتها نموذجا واعدا للانفتاح على نشاط سياحة اليخوت وتقديم خدمات متطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تمضي قدما نحو توطين صناعة اليخوت في مصر

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس تمضي قدما نحو توطين صناعة اليخوت في مصر من خلال إنشاء شركة Egypt Yachts بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وغيرها من النتائج الإيجابية التي تنعكس على نشاط سياحة اليخوت بشكل عام.

وأشار الفريق أسامة ربيع، في هذا الصدد إلى مشاركة اليخت "إرادة " في المعرض الدولي لليخوت بالعلمين لاستعراض قدرات وإمكانيات الصناعة المصرية المتطورة لليخوت السياحية.