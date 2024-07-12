ردًا على "البوابة نيوز".. مياه الشرب توضح موقف مشروعات الصرف بوحدات قرى المنوفية

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، تحت عنوان “14 طلب إحاطة علي طاولة اسكان النواب محافظة المنوفية".

وأوضحت الهيئة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بعدد من القرى وجارى أعمال تجارب التشغيل لمحطة الرفع وجاري التسليم الابتدائي لشبكة الإنحدار وخط الطرد ومحطة المعالجة لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة لعدد القري بمحافظة المنوفية .

وجرى استعراض موقف 5 مشروعات محطات مياه بقرى (دكما شبين الكوم - ميت عافية – بخاتى - كفر هلال – عزبة طايل ) وعرض تفاصيل الموقف بالمشروعات لاتخاذ اللازم لسرعة نهو الأعمال فى أسرع وقت.

أما بخصوص الطلب المقدم من السيد النائب هانى مصطفى خضر بشأن عدم البدء فى إنشاء محطة الرفع قرية ميت عافية مركز شبين الكوم تم استلام موقع محطة الرفع وتم تنفيذ شبكات انحدار بنسبة 75%.

كما تم بتاريخ 27/5/2024 تحديد مسار خط طرد محطة للصرف على محطة معالجة كفر ابو الحسن لتفادي المعوقات وجارى أعمال التصميم لمحطة الرفع على أن يتم نهو الأعمال بالمشروع فى 6/2025

وبشأن التباطؤ الشديد فى إنهاء أعمال الصرف الصحى بقرية دكما بشبين الكوم:

تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 75% وتم توريد المهمات الكهروماتيكيه بنسبة 15% شبكة انحدار الحضور تم تنفيذ نسبة 90% نظرا لتعارض الجزء المتبقي من شبكة الانحدار مع مسار مسقى البستان وخطوط المياه والغاز حيث تم التنسيق لترحيل الخطوط حتى يمكن استكمال تنفيذ شبكة الانحدار ونهو الأعمال

وتنفيذ خط طرد بنسبة 70% ونظرا لعرض مسار خط الطرد مع بعض المرافق وكذلك خطوط الطرد وكابلات الكهرباء الداخلية للمحطة وصعوبة التنفيذ تم التنسيق لتحقيق المسار المناسب وطريقة التنفيذ لربط الخط على محطة المعالجة واستكمال الأعمال المقرر نهوها في 12/2024 .

ومد خطوط الصرف الصحي لقرية بخاتي و عزبة طايل التابعة لقرية شبين الكوم محافظ المنوفية الدم محافظة المرحله الاولى ضمن المبادرة الرئيسيه حياة كريمة سوف يتم تنفيذ أعمال الصرف الصحي بالتوابع والعزب والنجوع ضمن المرحلة التالية مد خطوط صرف صحي بطول 300 متر بقرية شنوان شبين الكوم شبين الكوم.

تم التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحي شنون بتاريخ 27/6/2011 تم التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحي شنون بتاريخ 14/9/2014 بخصوص الطلب المقدم من السيد النائب سيد عبد الهادي بشأن عدم الانتهاء من محطة الرفع بالمنوفية بالرغم من توفير قطعتي ارض وتسليمها لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيه تشمل منطقة (الجزايرة -الملقة -سكه المدينة- بمدينة سرس الليان ) جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإفادة عن موقف العزب من الحيز العمراني لمدينة سرس الليان وفى حالة الافادة لوجودها داخل الحيز العمراني المعتمد في المدينة سوف يتم ادراجها بخطة الهيئة .

أما بخصوص الطلب المقدم من السيد النائب محمد حمدي موسى ..بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمسافة 600 متر للمنازل المقامة جانبى الطريق ( قويسنا- السنطة) بقرية كفر هلال جاري التنسيق مع هيئة الطرق والكباري بهذا الشأن .

وتم خدمه جميع الواقعة داخل الحيز العمراني من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للقرية كفر هلال وأتم التسليم الابتدائي لمحطة الرفع بتاريخ 26/3/2023 .

وتم تنفيذ 20 كيلو شبكات انحدار من اجمالى 20كم .

اما المنطقة المشار إليها خارج الحيز العمرانى المعتمد للقرية من الهيئة العامة للتخطيط ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء المقررة بجلسته رقم (14) بتاريخ 28/5/2014 لا يتم مد خدمة الصرف الصحي لأي من مناطق تقع خارج الحيز العمراني.

أما بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي في كفر شنوفة -عزبة بطره -السكة الحديد بالبتانون- عزبة نجيب حبشي بالمنوفية جاري التنفيذ بها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .