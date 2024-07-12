المطران عطاالله حنا: الفلسطينيون متمسكون بحقوقهم ولن يرفعوا الراية البيضاء

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم الجمعة، خلال استقباله زوارا وحجاجاً اتوا لزيارة الاماكن المقدسة في فلسطين وخاصة في مدينة القدس، إننا نتمنى منكم عندما تعودون الى بلدانكم ان تكونوا سفراء لهذا الارض ولشعبها المظلوم ولقضيتها العادلة ، ان الاماكن المقدسة في ديارنا هي خير شاهد على تاريخ عريق ولكن في هذه الارض هنالك شعب يتوق الى العدالة والحرية والكرامة وتحقيق امنياته وتطلعاته الوطنية ، ففي الوقت الذي فيه تحررت كافة شعوب العالم من انواع الاستعمار المختلفة والمتنوعة فإن شعبنا الفلسطيني ما زال يعاني من الاستعمار والاحتلال واليوم هنالك عدوان وحرب همجية يتعرض لها قطاع غزة وهذه الحرب يجب ان تهز الضمائر الحية في كل مكان لكي يتحركوا كل من موقعه من اجل وضع حد لهذا النزيف الذي ادمى قلوبنا جميعا .

وأضاف، نتمنى لكم زيارة مقبولة وصلوات مرضية واذكروا شعبنا في صلواتكم وادعيتكم وعندما ستعودون الى بلدانكم دافعوا عن فلسطين ودافعوا عن القدس فهي امانة في اعناقنا ويجب ان ندافع عنها جميعا .

وتابع المطران حنا، كان الله في عون شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لهذا الكم الهائل من المؤامرات والتحريض والحروب والتنكيل والمظالم ويحق لهذا الشعب ان ينعم بالحرية والسلام مثل باقي شعوب العالم .

واختتم، أرض السلام متعطشة للسلام والعدالة وما ينقصنا في هذه الارض هو ان نعيش بسلام بعيدا عن الحروب والقتل والتنكيل واستهداف شعبنا، الفلسطينيون متمسكون بحقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الارض وكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسهم كما وانهم لم ولن يرفعوا الراية البيضاء تحت وطأة اي ضغوطات او مؤامرات .