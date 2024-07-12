"الجيل الديمقراطي" يكشف أهمية إدراج توصيات الحوار الوطني ببرنامج الحكومة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية إدراج توصيات الحوار الوطني في برنامج الحكومة، قائلًا: إن وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني أصبحت محل تنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الشهابي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تلقى توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ووضعها في صدر تعليمات حكومته الجديدة، وهذا يؤكد أن هناك تكاملًا في الأدوار.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أننا شهدنا مفاجأة ضخمة جدًا من رئيس الوزراء عندما جعل توصيات الحوار الوطني التي بلغت 152 توصية بصفة عامة في صدر برنامجه الحكومي، وتحدث أكثر من مرة عن تنفيذ تلك التوصيات فهي شغله الشاغل بالحكومة الجديدة.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن كل توصيات الحوار الوطني موجودة في خطة الحكومة بالوزارات المختلفة، وهذا الأمر نعتبره عنوانًا للجمهورية الجديدة، فكل ما وعد به الرئيس السيسي يتم تنفيذه على أرض الواقع.