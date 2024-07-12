لخدمة 17 ألف نسمة.. محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية فارس

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود وحدة حياة كريمة بالمحافظة خلال مرورها الميدانى داخل 9 توابع بقرية فارس بمركز كوم أمبو لمتابعة 27 مشروعا تنمويا وخدميا، جرى الإنتهاء من 17 مشروعا منها بنسبة 100 %، وجارٍ العمل فى الـ 10 مشروعات الأخرى ليستفيد منها نحو 17 ألف نسمه .

دخول أى مشروعات يتم نهوها للتشغيل التجريبى

مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وسحب أى مشروعات من الشركات والمقاولين فى حالة التقاعس وعدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها ، مع دخول أى مشروعات يجرى نهوها للتشغيل التجريبى حتى يجنى المواطنين ثمار الإنجازات والنجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية ، ويلمسوا على أرض الواقع هذه الجهود التى ساهمت فى تحسين جودة الحياة لهم .

جاء ذلك فى ظل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القري الأكثر إحتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تقوم وحدة حياة كريمة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، ويتم رصد أى معوقات أو ملاحظات ، ويتم إبلاغ الجهات المنفذة لها لسرعة تلافيها على الوجه الأكمل حيث تم نهو مشروعات إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة ، ووحدة الإسعاف وتبطين 2 ترعة " ساحل فارس القديمة والجديدة " ، ومجمع الخدمات والزراعى والعمارات السكنية " سكن كريم " ، و 2 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها ، وإنشاء مكتب بريد ، وإنشاء المجمع الصناعى الحرفى .

لافتاً إلى أن وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المتبقية بالقرية والتى شملت مشروع إنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب فارس بنسبة 75 % ، وكذا مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 95 % ، وأيضاً مشروع محطة المعالجة الثلاثية 97 % ، ومشروع محطتى الرفع والمحطة المساعدة وشبكات الإنحدار بنسبة 90 % ، ومشروع إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بنسبة 95 % ، ومشروع تطوير وحدة الأطفاء بنسبة 95 % ، ومشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بنسبة 80 % .

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