عرض يتحلى بروح التسامح.. رئيس الكاثوليكي للسينما يشيد بـ"مش روميو وجولييت"

أعرب الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن سعادته بمشاهدة مسرحية "مش روميو وجولييت" مساء أمس الخميس، على خشبة المسرح القومي وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه بطرس دانيال، الشكر والتقدير للفنانة الغالية رانيا فريد شوقي، لدعوتها الكريمة لحضور مسرحية "مش روميو وجولييت".

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن عرض مش روميو وجولييت دراما موسيقية رائعة من إخراج الأستاذ عصام السيد، وبطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان عزت زين، والفنان ميدو عادل، ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب والشابات.

وتابع: أشعار الأستاذ أمين حداد، ألحان وتوزيع أحمد شعتوت، ديكور الفنان محمد الغرباوي، استعراضات شيرين حجازي. قُدّمت بحرفية عالية ومتميزة، وتجعلك تشعر بسعادة أثناء وبعد العرض.

وأكد بطرس دانيال، هذه المسرحية تظهر لنا أهمية صفاء القلوب والارتقاء بالنفوس والتحلّي بروح التسامح، لذلك كل فناني العرض يستحقون الإشادة من النجوم الكبار حتى ممثلى المجاميع، ولهم منّا كل الشكر والتقدير والثناء، لذا أدعو جميع الأصدقاء والصديقات الأعزاء لمشاهدة هذا العرض المتميز والرائع والجميل.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وهى قصة مستوحاة من روميو وجولييت للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

والمسرحية صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة، ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، وإخراج عصام السيد.

