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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حقوق عين شمس تشارك في مسابقة الوكالة الجامعية الفرانكفونية للعيادات القانونية بالأردن

الفريق المشارك
الفريق المشارك
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شاركت كلية الحقوق جامعة عين شمس في مشروع الوكالة الجامعية الفرانكفونية لتعزيز دور العيادات القانونية، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

هذا؛ وقد شارك فريق حقوق عين شمس فى فعاليات المرحلة الأخيرة من المشروع؛ وجاءت المشاركة من خلال اختيار طلاب لتمثيل الكلية بمسابقة مُحاكمة صوُرية بين كليات الحقوق في عدد من الدول العربية. علاوة علي المشاركة بالمؤتمر الختامي للمشروع، المقام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تم اختيار الطلاب بناء علي عدة مراحل ، تم من خلالها قياس مهاراتهم، وأسفرت عن اختيار أربعة طلاب كفريق نهائي وهم عبدالرحمن وسام، زينب أحمد وسندريلا منتصر و هاجر علي.

تحت إشراف و تدريب الدكتورة بسمة عادل السن، مدرس القانون الدولي العام بالكلية.

وقد فاز الفريق في المباريات التمهيدية بكامل النقاط و تأهل للمرحلة النصف نهائية.

الأردنية الهاشمية القانون الدولي حقوق عين شمس جامعة عين شمس