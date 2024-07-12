إزالة 71 حالة تعدٍ ببني سويف.. صور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس الخميس، إزالة 6 حالات تعد على قراريط؛ ليصل إجمالي ماتم إزالته (بعد مرور أسبوع على بدء حملات المرحلة الأولى) إلى 71 حالة بواقع ( 16 حالة تعد بالبناء المخالف على 3242 متر أملاك دولة+ 55 حالة على مساحة 2 فدان و5 قراريط أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وجدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري،تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

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