تنسيق الجامعات.. "حلوان الأهلية" تعلن تفاصيل برنامج "المختبرات الطبية" بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

اعلنت جامعة حلوان الاهلية على كل التفاصيل الخاصة ببرنامج "المختبرات الطبية" بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية؛ إذ يعد برنامجا تخصصيا يؤهل الخريجين للعمل بالمعامل الطبية والبحثية، وذلك من خلال إﻋﺪاد ﺗﻘﻨﻲ ودراية كاملة بالعلوم الأساسية والعلوم المعملية الضرورية.

ويزود البرنامج الطالب بمعلومات متخصصة في مجالات عديدة، منها:

- إﻋﺪاد وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ والبحثية ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ وكفاءة.

- استخدام الأجهزة المعملية بناءً على الفهم الكامل للأساسيات الهندسية المتعلقة بطريقة عملها.

- التدريب عليها من حيث التشغيل والصيانة، وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﺎت المختلفة، وتقييم المخاطر، و إجراء التجارب المعملية بأمان.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في بعض المؤسسات، منها على سبيل المثال:

- كل المختبرات اﻟﻄﺒﻴﺔ باﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ (اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻮﺣﺪات واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ).

-اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة 4 سنوات جامعية مقسمة على ٨ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 130 ساعة دراسية.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ العلوم الصحية التطبيقية).

ويقبل برنامج المختبرات الطبية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024 ، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة.

كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.